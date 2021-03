Galli: “Meret è ancora troppo timido: deve essere più sfrontato per comandare la difesa”

Giovanni Galli, ha rilasciato un intervista all’edizione odierna de “La Repubblica”. L’ex portiere del Napoli e della Nazionale ha parlato anche di Alex Meret. Ecco quanto evidenziato:

“Voglio fare una premessa, per me tecnicamente è il portiere più forte che c’è in Italia. Difetta in personalità e spregiudicatezza. È ancora troppo timido. Pensavo potesse esplodere subito a Napoli. Il mio amico Tommaso Starace mette tutti a suo agio. Evidentemente a Meret serve ancora un po’ di tempo. È un portiere bravo, ma deve essere più sfrontato e deve saper comandare il reparto”.