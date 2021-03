SENESI NAPOLI – La prossima stagione potrebbe aprirsi con differenti scenari per il Napoli: sul fronte calciomercato, infatti, se gli azzurri non dovessero centrare l’obiettivo Champions League, Aurelio De Laurentiis, potrebbe provvedere ad un ridimensionamento del Napoli (quasi) senza precedenti.

Ciò vedrebbe, con ogni probabilità, Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli prendere strade separate dal Napoli e ricominciare da zero: con una squadra da rifondare. Numerose (e pesanti) potrebbero essere anche le cessioni riguardanti il gruppo squadra con: Koulibaly e Fabian Ruiz che rischierebbero di finire sul mercato con le porte spalancate della società per ascoltare offerte, da ogni dove, per ogni componente della rosa.

Nel frattempo, si cominciano a delineare un po’ di nomi per il calciomercato in entrata: quello più noto è sicuramente quello di Mattia Zaccagni che molti danno per operazione già fatta. Un altro nome che sta arrivando in queste ore in casa Napoli, però, è quello di Marcos Senesi: difensore argentino, classe ’97 in forze al Feyenoord.

Ultime notizie Napoli calcio, le parole dell’intermediario

Senesi Napoli – Nel corso della trasmissione radiofonica a cura di Radio Marte, Si gonfia la rete, presieduta da Raffaele Auriemma, è intervenuto l’operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi, nel curare gli interessi del giovane difensore argentino del Feyenoord. Di seguito, le sue parole:

“Senesi? Nello scorso campionato è stato premiato come miglior giocatore del campionato olandese, campionato che brulica e cresce fior fior di campioni. Di lui, se ne parla tanto, purtroppo o per fortuna, viene anche accostato a molte squadre. Questo perché di difensori centrali, validi, in Europa, ce ne sono veramente pochi. Ormai è un ruolo in estinzione. Il calcio moderno ci ha insegnato la costruzione dal basso e lui ha questa capacità di non temerla mai. Un giocatore importantissimo.

Napoli? Oggi noi abbiamo contatti con Giuntoli e Gattuso per il quale ho una stima fuori da ogni logica perché è stata la panacea dei problemi degli spogliatoi quando è andato via Ancelotti e lo tiene bene tuttora. Ma a fine campionato chi saranno i nostri interlocutori? Che al Napoli piaccia il giocatore non lo devo dire io perché è una realtà. Io credo che la variabile management sia importante nella decisione, sia per il Napoli che per il calciatore.

Con l’attuale dirigenza è il primo nome in difesa? Questa può essere una realtà. Anche Inter e Milan però conoscono a memoria Senesi. Diciamo che non passa inosservato. Non siamo noi a chiamare, non è un giocatore da proporre, ci chiamano gli altri.

Tornando al Napoli, nelle gerarchie mentali del ragazzo, Napoli viene al primo posto. Non offendo nessun’altra squadra ma se dovessimo fare oggi una classifica di affetti, di percorso ed empatia, Napoli viene al primo posto. Se il Napoli avesse venduto Koulibaly sarebbe già azzurro? Forse sì, ma è un discorso amministrativo del Napoli. Questo è un pensiero”.

Calciomercato Napoli, i numeri di Senesi

Profilo da tenere in considerazione, quindi, quello di Marcos Senesi, che potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. In questa stagione, nel ruolo di difensore centrale, ha giocato 25 partite e siglato 3 reti mandando a segno due volte i compagni di squadra. Solo tre i cartellini gialli sventolati al suo indirizzo: sinonimo di un giocatore corretto, nonostante il ruolo difficile da rivestire.