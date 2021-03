Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore tecnico dell’Udinese, ex Napoli, Pierpaolo Marino. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli non ha mai sondato il terreno per De Paul e non ci ha mai chiamati per chiedere informazioni!”