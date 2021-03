Pioli suona la carica: “Momento determinante per la stagione: ora c’è il Napoli. Dobbiamo mantenere alto il livello”

Il tecnico del Milan (prossimo avversario del Napoli in campionato), Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky nel corso del postpartita degli ottavi di finale di UEFA Europa League, Manchester United – Milan, terminata sul risultato di 1-1. Il tecnico ex Lazio ed Inter (fra le altre) ha dedicato una chiosa finale anche per il campionato. Di seguito, le sue parole:

“C’è molta soddisfazione, non sto allenando un gruppo normale ma eccezionale sotto tutti i punti di vista, quando danno l’anima e raggiungiamo il risultato è giusto esultare. Siamo contenti ma a fine di questa gara anche rammaricati, potevamo fare anche di più. La foto di stasera? Lo spirito della squadra. Questo è un momento determinante della stagione: ora abbiamo Napoli, ritorno con Manchester e poi Firenze. Ora dobbiamo mantenere alto il livello poi chi non andrà in nazionale riposerà”