Vidal domani sarà operato: possibile rientro contro il Napoli

Come comunicato dall’Inter, Arturo Vidal domani sarà sottoposto a un intervento chirurgico per sofferenza meniscale. Stando a quanto riportato da TNT Sports Chile l’intervento sarebbe stato necessario già precedentemente, ma il giocatore lo stava rimandando per rendersi disponibile per le prossime partite della sua nazionale.

Dopo lo stop del girone sudamericano a causa della pandemia, però, di comune accordo con il club nerazzurro, ha deciso di andare sotto i ferri, saltando quindi poche partite proprio grazie alla sosta di fine marzo, per tornare il prima possibile. Data di rientro stimata entro il 18 aprile: praticamente il centrocampista ex Juventus e Bayern Monaco potrebbe tornare a disposizione di mister Conte già per la trasferta di Napoli.