Procuratore Zaccagni: “Mattia piace a tante società, tra cui il Napoli. Abbiamo ottimi rapporti con Giuntoli”

Fausto Pari, procuratore di Mattia Zaccagni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Pari ha parlato in particolare del suo assistito e dell’interessamento del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mattia piace a tante società. Sta facendo bene, ha raggiunto una maturazione importante. A giugno parleremo col Verona e decideremo cosa fare. Zaccagni pronto? Difficoltà con allenatori? Il problema non si pone, può giocare in svariati ruoli. Nasce centrocampista, può giocare dovunque e con chiunque. se arrivasse Juric sarebbe più facile. Secondo me è pronto per un grande club. Tante società hanno chiesto di Zaccagni a gennaio, il Napoli ha dimostrato un interessamento importante. Finché non si scrivono i contratti non c’è vantaggio però. La valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni, ma non solo cosa chiederebbe il Verona. Con Giuntoli c’è un ottimo rapporto, vediamo cosa succede“.