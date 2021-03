RAI – Sarri vorrebbe riprendere il sogno con il Napoli! Contatti tra ADL e l’entourage

Ciro Venerato, noto giornalista sportivo del roster di RAI, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato ha svelato retroscena interessanti riguardo il possibile ritorno di Maurizio Sarri a Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sarri ha ribadito che non ha accordi con nessun club e il resto sono tutti rumors. Non ha preclusioni ma un solo obiettivo. Lui vuole allenare, non gestire: parlare di Sarri che torna qui solo per lo scudetto vuol dire non conoscerlo. Lui gode allenando, migliorando i giocatori e creando un vero gruppo squadra“.

“C’è stata una chiamata tra ADL e Sarri dopo l’addio alla Juve. Non associabile a quella del 24/1, che forse è stata con Ramadani. Non c’è stato un completo disgelo tra i due, ma si sono sentiti e uno ha chiesto dell’altro. Se ADL chiamasse Sarri? Sarri sarebbe felice della telefonata e di ascoltare le proposte del presidente. Il discorso economico non sarebbe un problema: la fortuna non gli ha voltato le spalle in questi tre anni e la Juve gli deve ancora 2,5 cash per evitare il rinnovo a 7 mln. Sarri sarà libero entro il trenta maggio. Sarri potrebbe accontentarsi di uno stipendio più basso per poi prendere bonus. I problemi tecnici ed economici non ci sarebbero”.

“Sarri vuole la chiarezza verso la gente e soprattutto lui ha volontà di riprendere il sogno col Napoli. Bisogna però far presto. A Sarri piace l’80 percento della rosa, dovrebbe lavorare su Lozano ed Osimhen. Sarebbe parte del discorso che lui vorrebbe fare con ADL”.