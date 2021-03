Sarri, ma non solo: piacciono anche Juric, Italiano e Fonseca

Continua la caccia al prossimo allenatore per il Napoli. Pare ormai inevitabile il divorzio con Gennaro Gattuso a fine stagione e la dirigenza azzurra sta già muovendosi per sostituire il calabrese. Oltre ai contatti con Sarri ADL monitora anche altri papabili nomi. Il primo è Juric del Verona e il secondo è Italiano dello Spezia. Da non escludere, inoltre, un interessamento per Fonseca, che piace già dai tempi dello Shaktar. A rivelarlo è la redazione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli e il giornalista Ciro Venerato. Tante alternative, dunque, per il patron azzurro, che tra pochi mesi dovrà sostituire Gattuso.

