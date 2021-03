UFFICIALE – SSC Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati in mattinata

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. Questo quanto comunicato dal Napoli in merito ai controllo sanitari svolti nelle scorse ore.

Alla ripresa degli allenamenti in vista dell’attesissimo match di San Siro contro il Milan, come da routine sono stati effettuati i tamponi che, come comunicato attraverso un tweet dallo stesso club partenopeo, hanno avuto esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Ottime notizie dunque per Gattuso in vista di un match decisivo come quello di domenica alle 20:45.