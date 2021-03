DALL’INGHILTERRA – Il Manchester torna alla carica: Koulibaly ha detto sì allo United! C’è l’offerta al Napoli: i dettagli

Kalidou Koulibaly è sicuramente uno di quei giocatori in grado di poter infiammare il mercato estivo. Due anni fa il Napoli ha rifiutato circa 100 milioni di euro, ma oggi la valutazione del senegalese, considerando l’età (30 anni il prossimo 20 giugno) e il rendimento altalenante delle ultime due stagioni, è scesa di molto rendendolo più appetibile per molti club europei.

Come riportato dal quotidiano inglese The Sun addirittura il difensore del Napoli avrebbe detto sì ad un trasferimento a Manchester, sponda United. I Red Devils, da tempo interessati al senegalese, avrebbero offerto 39 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) stuzzicando De Laurentiis che, per ridurre il tetto ingaggi, ha assolutamente bisogno di incassare.