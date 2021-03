Pres. Crotone, Vrenna: “Juric un grande, sia come allenatore che come uomo. Può fare le fortune del Napoli!”

Gianni Vrenna, attuale presidente del Crotone, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” spendendo parole di elogio nei confronti di Ivan Juric, che ha avuto la fortuna di avere sia come calciatore che come allenatore. Ecco le sue dichiarazioni:

“L’ho avuto per 5 anni come calciatore e dopo da allenatore siamo riusciti insieme a portare il Crotone in Serie A. Sia come allenatore che come uomo è un grande, può superare Gasperini. Gioca un calcio molto bello da vedere e valorizza moltissimo i calciatori. La sua grande virtù è quella di vedere leggere bene le partite dalla panchina e a farsi capire dai giocatori”.

Come lo vedrei sulla panchina del Napoli? Gattuso merita e gli faccio un in bocca al lupo. Juric a Napoli si potrebbe esaltare, è un allenatore che può fare la fortuna del Napoli. E’ chiaro che bisognerebbe dargli del tempo. A Napoli poi avete un’altra fortuna, Giuntoli è preparatissimo, lo conosco bene”.

Ounas? Contro il Torino ho visto giocare un campione. E’ un ragazzo che non ha bisogno delle pressioni per esprimersi al meglio, ha grandissime qualità”.