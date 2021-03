Pisacane, ag. Contini: “Ci aspettavamo spazio almeno in Coppa Italia! Poteva andare in A, ma il Napoli l’ha trattenuto”

Vincenzo Pisacane, agente di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Pisacane ha sottolineato la volontà di Contini di giocare e di voler ritrovare feeling con il campo. Di seguito le parole.

“Non so quali siano i piani del Napoli, ma quelli miei e del ragazzo sono di voler giocare e ritrovare il campo. Quest’anno poteva andare in Serie A, ma il Napoli l’ha trattenuto e ne siamo stai anche felici. Ci aspettavamo spazio in Coppa Italia o almeno l’esordio; un ragazzo della sua bravura merita di giocare. Specialmente se si ripensa al campionato scorso in Serie B con la Virtus Entella. Credo che debba giocare e trovare spazio altrove”.