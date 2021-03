Auriemma non ha dubbi: “Da Sarri a Pirlo fino all’eliminazione in Champions: la gestione Agnelli è un fallimento!”

Nella serata di ieri la Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto. Non è bastato il 2-1 dei tempi regolamentari e neanche il 3-2 finale a ribaltare il risultato: bianconeri fuori dai giochi agli ottavi di finale. Raffaele Auriemma, sul suo profilo Twitter, ha commentato non solo la sfida di ieri, ma l’intera gestione Agnelli. Secondo il giornalista napoletano, il presidente bianconero è reo di aver miseramente fallito a capo della Vecchia Signora. Di seguito il Tweet.

“Ha voluto Sarri , poi l’ha silurato perchè Ronaldo non voleva stare in fascia. Ha preso l’inesperto Pirlo amico dei senatori, poi il Collegio di Garanzia gli ha tolto il 3-0 sul Napoli, ora è fuori dalla Champions per mano del Porto: la gestione Agnelli è un fallimento”.