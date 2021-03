Ritiro Napoli, De Maggio svela: “Il ritiro pre stagionale degli azzurri dovrebbe iniziare il 13 luglio. Si torna a Dimaro”

Valter De Maggio, noto giornalista napoletano e conduttore di RadioGoal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato una notizia importante per i tifosi. In vista della stagione 2021-22 gli azzurri torneranno a Dimaro per il ritiro pre stagionale. La preparazione partirà, secondo De Maggio, il 13 luglio e durerà circa due settimane.

Per questa stagione il Napoli ha affrontato il ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro, a causa del Covid-19. La convivenza con il virus però pare essere giunta ad un livello ormai accettabile. In virtù di ciò, la rosa tornerà in Trentino. La società di De Laurentiis, infatti, ha già soggiornato per 7 anni in Val di Sole.