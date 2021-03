Insigne-Mario Rui, web scatenato: “Mario per piacere nun’ c’ facimm fa o gol” (VIDEO)

Napoli-Bologna ha avuto come protagonista Lorenzo Insigne. Il capitano ha trascinato la squadra alla vittoria con una doppietta ed una prestazione sontuosa, che proietta gli azzurri a -2 dall’Atalanta. Dopo lo sfogo post Sassuolo-Napoli Insigne ha così dimostrato di essere sempre più leader del Napoli.

Lo testimonia anche un particolare siparietto tra il capitano e Mario Rui. 79′, siamo sul 3-1 per il Napoli; doppia sostituzione nelle fila degli azzurri: Insigne e Zielinski lasciano spazio ad Elmas e al terzino portoghese. Al momento dell’abbraccio tra Insigne e Rui il capitano raccomanda il compagno di squadra e lo carica in vista del forcing finale dei rossoblu. “Mario, per piacere, nun ce facimme fa gol!”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO