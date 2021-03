CorSera, emergenza Milan: Ibra salta il Napoli, Calhanoglu e Mandzukic potrebbero recuperare

Dopo aver rialzato la testa il Milan va ora a caccia di continuità, quella che è mancata nelle ultime partite. In merito alla questione sono riportate le parole del Corriere della Sera:

“Da qui alla sosta di fine mese il Milan dovrà affrontare in emergenza le quattro partite che segneranno la stagione: giovedì lo United a Manchester, domenica il Napoli, poi il ritorno di Coppa e infine la trasfera di Firenze. Per giovedì, gli unici a recuperare saranno Theo Hernandez, Rebic e Tonali. Mandzukic e Calhanoglu potrebbero rientrare per domenica, mentre l’obiettivo dello staff medico per Zlatan Ibrahimovic è metterlo a disposizione di Pioli per il ritorno di Europa League di giovedì 18″.