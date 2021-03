Hamsik sul possibile ritorno: “Napoli è la mia seconda casa, non chiuderò mai la porta ad un ritorno”

Marek Hamsik ha risolto da poco il suo contratto con il Dalian Pro e si è accasato al Goteborg, in Svezia. Nel corso della presentazione alla sua nuova squadra, l’ex capitano del Napoli ha risposto a varie domande. Tra queste, Hamsik ha parlato anche di un eventuale ritorno al Napoli in futuro, ribadendo l’amore per la città e la squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mai dire mai, non chiuderò mai la porta perché ho speso vi ho speso la mia intera carriera. È un posto speciale che ho nel cuore ed è la mia seconda casa. Ma ora penso al Göteborg, poi vedremo cosa succederà”.