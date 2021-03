Bruscolotti: “Il Napoli non può sbagliare le prossime tre partite. Insigne vero leader, sta trascinando la squadra”

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Le prossime tre partite? Sono fondamentali, ma bisogna fare attenzione. Il Napoli non può permettersi di fare errori come quelli visti anche nell’ultima partita di campionato contro il Bologna. Fortunamente si vede un pò di luce: Osimhen è tornato e sembra aver trovato la sua condizione. Mertens sta recuperando, Lozano sta per tornare. Sulla costruzione dal basso? Ai miei tempi esisteva un altro calcio. Regalare goal come quello contro il Sassuolo a trenta secondi dalla fine è una pazzia.

Insigne? Grande capitano, ne va sottolineata la bontà di rendimento. Il suo carattere mi è piaciuto davvero tantissimo, sia per come si è comportato sia per come s’è rivolto alla squadra dopo la gara col Sassuolo, chiarendo il suo sfogo precedente. Insigne sta trascinando la squadra con delle grandi prestazioni e a suon di gol.

Servirebbe una figura come te o Hamsik nel Napoli? Il mio modo di essere e di fare lo sanno tutti, ti ringrazio per come mi descrivi. Figure come noi certamente darebbero una mano alla squadra e alla società, con noi molte cose non sarebbero successe”.