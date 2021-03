Ag. Osimhen: “Vuole aiutare il Napoli ad andare in Champions. Ancora non è al massimo della forma”

Roberto Calenda, agente di Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secondo me è un’utopia dire che non è un’alibi la mancanza degli attaccanti principali. Se ad Inter, Juve e Milan mancano gli attaccanti così a lungo hanno delle difficoltà. Tornando a Victor, fare gol dà coraggio, animo, fiducia. Laddove qualcuno ha dei problemi il gol ti fa sentire meglio, è un anestetico. Il gol col Bologna è la classica azione di Victor.

Milan? Speriamo che il Napoli riesca ad avere la rosa al completo. Quando la squadra è al completo riesce ad esprimere il calcio che vuole e gli attaccanti fanno bene. Auguriamoci che Victor rientri dopo un girone contro il Milan e possa giocare bene come sa fare.

Sensazioni di Victor sul quarto posto? Vuole aiutare la società a raggiungere l’obiettivo. Lui punta in alto, vuole giocare la Champions da protagonista. E’ un ragazzo molto generoso e dà sempre il massimo. Partita di domenica al top della forma? Il ragazzo è stato fuori tanto tempo e gli allenamenti tutti insieme sono stati pochissimi. Per vedere i risultati ci vogliono sintonia ed allenamento, ed ora finalmente si sta lavorando. Ci vuole continuità in allenamenti e partite. Diamo tempo al tempo, sarà al top col tempo. Va in nazionale? E’ stato convocato, deciderà lui. Viaggiare ora non è il massimo, la salute viene prima di tutto. Osimhen non è un bomber? Tempo al tempo, faremo due chiacchiere”.