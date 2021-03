Sconcerti: “Sarri tornerebbe a Napoli di corsa ma chiede un contratto da grande allenatore”

La panchina del Napoli è forse la tematica più in voga in questo momento tra i tifosi azzurri. A far rumore è certamente la voce che porterebbe a Napoli il tecnico toscano Maurizio Sarri. Nel corso de Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti. Il giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di un possibile approdo di Sarri al Napoli. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Sarri tornerebbe di corsa a Napoli, ci sono stati contatti tra la società e l’allenatore. È chiaro che tornerebbe ricordando alla piazza che ha fatto per tre anni consecutivi il record di punti e avrebbe bisogno di un sostegno sul mercato dalla società. Chiederebbe un progetto tecnico ed un ricordo economico, vuole essere trattato da grande allenator quale è convinto di essere. La cosa certa è che tornerebbe volentieri ed ha offerte anche dall’estero“.

Arriva la risposta in merito di Ciccio Marola: “Porterebbe sicuramente un valore aggiunto a questo Napoli: il gioco. Gattuso soffre di questa critica tra i tifosi“.