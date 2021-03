Due giorni di riposo per il Napoli, mercoledì la ripresa degli allenamenti in vista del match di San Siro

Rino Gattuso, alla prima settimana completa a disposizione ha deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra. Lo rende noto il club attraverso il suo sito ufficiale:

“Dopo il successo sul Bologna, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45)”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì, in vista dei tre match in trasferta contro Milan, Juventus e Roma.