Koulibaly, l’ex agente: “Il primo a segnalarlo al Napoli fu Micheli dello scouting. Juventus? Kalidou mi disse che non ci sarebbe andato”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando interessanti retroscena sull’avventura del difensore in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Interesse del Bayern Monaco per Koulibaly? Il Bayern in realtà ha già pagato tanto per prendere Upamecano dal Lipsia. Da quanto mi risulta, vuole rinnovare il reparto d’attacco e quindi spenderanno tanti soldi lì. Dubito abbiano le risorse per acquistare anche Koulibaly.

Chi lo volle portare al Napoli tra Bigon e Benitez? Nessuno dei due, il primo a segnalarlo fu Maurizio Michieli, osservatore degli azzurri. Dopodiché anche Rafa vide le sue qualità e spinse per il suo acquisto. Con Sarri è maturato tantissimo, diventando il Koulibaly che conosciamo oggi, ma Benitez fu fondamentale per il suo arrivo e per l’ambientamento nel grande calcio.

Trasferimento alla Juventus? Ci furono rumors qualche anno fa, ma Kalidou mi disse che avrebbe lasciato Napoli soltanto per un grande club all’estero. In Italia vestirebbe solo la maglia azzurra del Napoli”.