Jorginho batte Allan ed Ancelotti: il Chelsea vince sull’Everton

La partita odierna di Premier League tra Chelsea ed Everton ha visto vecchie conoscenze azzurre scontrarsi sul campo. Da una parte Jorginho, dall’altra Allan e Ancelotti alla guida dell’Everton. La partita si è conclusa sul risultato di 2 a 0 per i padroni di casa con la firma sul tabellone del centrocampista italo-brasiliano Jorginho. L’ex Napoli ha timbrato il cartellino sul rigore al 65′, confermandosi uno specialista dagli undici metri.

Entrambi dal primo minuto i calciatori ex Napoli, coloro che erano punti fermi del centrocampo di Sarri, restano punti fermi in Inghilterra. Jorginho è il metronomo di Tuchel mentre Allan è la certezza di Ancelotti in mezzo al campo, così come a Napoli, dove la guida dell’allenatore di Reggiolo gli recò una crescita esponenziale. Sprazzi di Napoli in Inghilterra, Jorginho batte Allan ed Ancelotti.