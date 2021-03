Cm.com – Grande preoccupazione del Napoli per Ghoulam, si teme la rottura del crociato

L’infortunio rimediato dal terzino azzurro, Faouzi Ghoulam, sostituito nel primo tempo nel match tra Napoli e Bologna terminato col risultato di 3-1, ha destato subito preoccupazione allo staff medico dei partenopei.

Come riporta calciomercato.com, si pensava inizialmente ad un problema muscolare ma a quanto pare non è così.

Per Ghoulam si teme infatti la rottura del legamento crociato (al ginocchio destro, non quello operato in precedenza). Domani sarà sottoposto agli esami del caso presso Villa Stuart a Roma, ma le prime sensazioni non lasciano ben sperare.