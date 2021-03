RAI – Tra Gattuso e il Napoli sarà divorzio, può andare alla Lazio! Per Koulibaly interessamenti dalla Premier League

Il noto esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione in casa Napoli. Inoltre ha commentato le voci sul possibile prossimo tecnico dei partenopei e sul futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato:

“Gennaro Gattuso ha fatto un discorso alla squadra che ha molto colpito i calciatori, sono rimasti tutti scossi dalle parole dell’allenatore. A parte qualche polemica creata da alcuni critici, la verità è che il gruppo è rimasto sempre compatto intorno al suo mister. Conferma dell’allenatore? Premesso che nel mondo del calciomercato tutto è in divenire e oggetto anche di clamorosi colpi di scena, la sensazione è che le strade si separeranno a giugno”.

“Stamattina ho saputo una notizia importante. Dopo un 3-3 della Lazio con l’Atalanta, Lotito chiamò Gennaro Gattuso: Simone Inzaghi era a rischio esonero. Mi hanno detto che qualora l’attuale tecnico dei biancocelesti non dovesse rinnovare con la Lazio, il nome del calabrese tornerebbe in auge.

Prima di scegliere il tecnico bisogna vedere quali calciatori tenere. Se resta Osimhen, devi prendere un allenatore che lo valorizza, se hai elementi per una difesa a quattro non devi prendere un allenatore che gioca con la difesa a tre. Per Koulibaly, Ramadani non conferma l’interessamento del Bayern Monaco, ci sono sirene per lui dalla Premier League“.