Galante: “Dispiace sentire tante critiche su Gattuso, non so cosa potesse fare di più”

Fabio Galante ex calciatore di Inter e Livorno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, varie considerazioni sulla stagione del Napoli e sulle accuse rivolte al mister Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

“È vero che ci si può lamentare dei tanti assenti, ma sinceramente non so che poteva fare di più Gattuso. Ha avuto fuori Osimhen per tante partite, poi Ruiz e Mertens. Dispiace sentire tante critiche sul mister, la squadra da sempre tutto, ma spesso anche gli episodi non ti aiutano. Il gol preso dal Sassuolo a tempo scaduto ha dell’incredibile”.