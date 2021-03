Calaiò: “La strigliata di Insigne è servita. Zielinski? Se si fosse espresso sempre così ora giocherebbe al Real Madrid”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc nel corso di Arena Maradona.

Ecco quanto evidenziato:

“La vittoria di ieri è stata la dimostrazione che la strigliata di Insigne dopo il pari col Sassuolo è servita, un leader così deve fare. Insigne si è caricato il Napoli sulle spalle e l’ha condotto al successo sul Bologna. Peccato per i punti persi a Reggio Emilia. Senza quel pari, il Napoli avrebbe più chance di lottare per la Champions. Adesso bisognerà capire quanti punti potrà conquistare nel corso delle tre trasferte di fila contro Milan, Juve e Roma.

Un altro protagonista della vittoria di ieri è stato Victor Osimhen: “Io non sono stupito dal gol di Osimhen è arrivato a conferma delle sue qualità che già possiede. Piuttosto Osimhen deve migliorare nella protezione della palla e nel dialogo con i compagni.

Finalmente Zielinski sta giocando con quella continuità che gli è sempre mancata se si fosse sempre espresso così, adesso giocherebbe nel Real o nel City. La gara di ieri ha detto che Demme è insostituibile se vuoi giocare in un centrocampo a due”. Infine, una tiratina d’orecchi per i calciatori in scadenza. “Se vuoi il rinnovo a cifre più alte te lo devi guadagnare, mi riferisco soprattutto a Maksimovic. Non puoi commettere quegli errori e poi spingere il tuo procuratore a farti avere più soldi. In questo momento ti devi impegnare di più. Così ragionavo quando giocavo io”.