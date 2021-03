Sky, Marocchi: “Il Bologna sa come mettere in difficoltà il Napoli. Gli azzurri se la vedranno di brutta, se non prendono il pallino del gioco”

A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Bologna, Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Bologna ha caratteristiche, non è una squadra aggressiva ma gioca un bel calcio. Sa come attaccare e il Napoli ultimamente va in difficoltà se attaccato. Se la squadra di Gattuso non prende il pallino del gioco, può vedersela davvero brutta. Gli azzurri o riescono a dominarla oppure giocano come contro il Sassuolo, quindi restano uguali”.