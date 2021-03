Mihajlovic in conferenza: “Abbiamo giocato meglio del Napoli”. Poi contro un giornalista: “Se dici così, non capisci nulla!”

Al termine del match Napoli-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

“Su Napoli-Bologna.

Abbiamo regalato tre gol: noi abbiamo giocato, e loro hanno segnato. Abbiamo giocato meglio del Napoli, ma ci sono stati alcuni errori individuali. L’atteggiamento è stato giusto.

Mai convincente come questa sera?

Non è vero, se parli così vuol dire che o non capisci nulla o non mai hai visto il Bologna. Noi abbiamo sempre fatto prestazione. Abbiamo sempre giocato bene, anche contro squadre importanti. Ci hanno pure annullato due gol, loro sono stati più bravi a sfruttare occasioni che hanno avuto per nostri demeriti.

Su Skov Olsen.

È la sua migliore gara da quando è qui al Bologna. Ha fatto davvero un gran partita, sono contento per lui”.