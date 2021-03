Chiariello contro Gattuso: “Verona, Genoa e Sassuolo. Il Napoli è il problema!”

Umberto Chiariello, tramite il proprio account Twitter ha criticato aspramente l’operato di Gennaro Gattuso nelle ultime settimane. Ecco quanto evidenziato:

“Serse Cosmi: “Sono a Crotone da 6 giorni e sembrano 2 mesi, ho inciso relativamente. Ora ho più tempo per fare danni”. Al di là di tutto, e di come finirà la sua avventura calabra, uomo straordinario che sa fare autoironia e non vittimismo. C’è Calabria e Calabria“.

“Se Verona vs i resti del Milan, Genoa vs una Roma zoppa e Sassuolo a Udine si fanno battere nettamente dopo averci fatto vedere i sorci verdi, non vi pare che tre indizi fanno una prova. È il Napoli il problema. Elementare, Watson. Il prosciutto mangiatelo, non mettetelo sugli occhi!“.