Bologna, Mihajlović: “Risultato fasullo, meritavamo di vincere! Abbiamo giocato meglio del Napoli, ci siamo fatti 3 gol”

Al termine del match Napoli-Bologna, Siniša Mihajlović è intervenuto ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“È mancata solo la concretezza?

Loro hanno fatto i gol, noi abbiamo giocato. Abbiamo giocato meglio noi, ci siamo fatti 3 gol da soli. Risultato troppo fasullo.

Noi dobbiamo salvarci. Potevamo fare meglio, ma anche peggio considerando gli infortuni. Non posso dire nulla ai ragazzi, hanno creato e abbiamo preso gol su errori individuali. Cerchiamo di vincere la prossima partita. Se giochiamo così abbiamo diverse possibilità di vincere. Il campionato è ancora lungo.

L’obiettivo è quello di salvarci. Quando la squadra sta bene può vincere contro chiunque. La prestazione c’è, abbiamo identità e principio di gioco, poi qualche volta ci manca. Per quello che crea segna poco.

Su Musa Barrow.

Lui ha tante potenzialità. Per me questo ragazzo non è prima punta, è un attaccante esterno, poi stiamo lavorando su di lui. È normale che abbia alti e bassi.