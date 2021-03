Vigorito sulla lite Schiattarella-Insigne: “La decisione di escluderli è stata presa dalla società, lo avrei fatto anche con Maradona”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Spezia-Benevento parlando dell’episodio che ha coinvolto Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne in una lite e che ha portato alla loro inevitabile esclusione dal match odierno. Ecco le parole del presidente:

“L’episodio è successo poche ore prima della partenza. La decisione non è stata appoggiata dalla società, ma presa dalla società. I ragazzi probabilmente hanno raggiunto il limite di tolleranza di un’annata molto difficile, dovuto alla pandemia che sta logorando un po’ tutti. Tanto stress, tante partite ravvicinate forse hanno portato a questo episodio. Uno scontro un po’ più duro in allenamento ha innescato una reazione che poteva finire lì… Qualcuno avrebbe steso un velo, noi ci siamo sempre distinti per spirito civile. Siamo retrocessi dalla A un paio di stagioni fa con grande dignità. Con spirito collaborativo abbiamo preso questa decisione. Lo avrei fatto anche se avessi avuto Maradona in squadra”.