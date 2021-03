Spunta un audio di Maradona per la figlia Dalma: “Tua madre è una ladra, i soldi sono sul tuo conto”

Secondo l’edizione odierna del Mattino ci sono dei nuovi retroscena riguardanti la questione dell’eredità di Maradona. Di seguito quanto riportato dal quotidiano:

“Intanto in un programma di America Tv è stato diffuso un audio di anni fa di Maradona, in cui dice alla figlia Dalma: “Tua madre è una ladra e voi siete complici. Io chiamo te perché i soldi, Dalmita, sono sul tuo conto e tu lo sai”. Il riferimento è all’azione legale che Maradona, assistito dall’avvocato Morla, aveva fatto nei confronti della ex moglie Claudia Villafane, accusandola di avergli sottratto alcuni milioni di dollari per investimenti in Florida”.