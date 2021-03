Boga via dal Sassuolo, quotazioni in ribasso: niente più pretese da 40 milioni

In casa Sassuolo ci si muove verso una rivoluzione totale di uomini. De Zerbi ha tanti estimatori, ma potrebbe anche restare. Più che altro, la rivoluzione ci sarà nell’organico. Domenico Berardi potrebbe finalmente spiccare il volo? Chissà. Di sicuro tra i più contesi sul mercato c’è Manuel Locatelli, protagonista di una stagione sublime e in odor di addio per circa 40 milioni. Su di lui è forte la Juve.

Anche Jeremie Boga potrebbe lasciare Reggio Emilia. Prima la positività lunghissima al Covid, poi una stagione travagliata e difficile nella sua totalità. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, le quotazioni di Boga si sono abbassate e i neroverdi non sembrano in grado di chiedere più 40 milioni come la scorsa estate. Che possa tornare alla carica anche il Napoli?