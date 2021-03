SM – L’ingaggio di CR7 è troppo alto, la Juve prepara l’assalto ad Icardi per giugno

Secondo quanto riportato da SportMediaset i 31 milioni netti di ingaggio annuo di Cristiano Ronaldo sono un costo insostenibile persino per la Juventus. Difficile quindi un prolungamento per il portoghese e il nome del nuovo centravanti è già stato individuato. Si tratta di una vecchia fiamma della Juventus: Mauro Icardi.

Ronaldo potrebbe trasferirsi a Parigi al PSG o in alternativa all’Inter Miami di Beckham. La trattativa Juve-Psg per Icardi prescinde dalla destinazione futura di Ronaldo. Dopo diversi contatti in passato questa estate (avuti anche con il Napoli) potrebbe essere la volta decisiva per l’approdo dell’argentino a Torino.

Icardi è costato al Psg 50 milioni più 8 di bonus. La soluzione più semplice per portarlo a Torino potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto in modo da spalmare l’investimento.