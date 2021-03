Maradona come un dio greco, lo scultore: “Sarà alta quattro metri. Il posto più adatto? L’esterno dello stadio”

Lo scultore Domenico Sepe ha realizzato la statua raffigurante Diego Armando Maradona come un dio greco. L’opera d’arte D10S potrebbe risiedere fuori allo stadio. Presto le persone potranno ammirarla da vicino attraverso un evento gratuito, organizzato da Ugo Autuori.

MARADONA, LA STATUA DI BRONZO DI DOMENICO SEPE

“L’idea nasce sicuramente da una spinta emotiva molto forte – così come riporta Sky Sport – Perdere Maradona è stato come perdere una persona di famiglia ed io non volevo semplicemente fare una scultura: volevo raccontare l’emozione che avevo provato. Ho immaginato una scultura che raccontasse un dio greco. I grandi scultori del passato utilizzavano gli atleti per raccontare gli déi. In questo caso abbiamo un atleta che in campo è stato come un Dio. L’immagine che vediamo è quella reale ma la scultura, grazie ad una base che la completerà, sarà alta quattro metri. Sono disposto a donare quest’opera a tutto il popolo napoletano e credo che il posto più adatto sia proprio l’esterno dello stadio”.