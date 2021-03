Renica: “I calciatori non hanno più valori, forse prendono troppi soldi. Annullare il gol di Insigne è un delitto!”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di Giochiamo D’anticipo su Canale 21. Renica ha sottolineato i problemi del Napoli in fase difensiva. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La squadra non c’è! Si commettono degli errori pessimi, per fare ciò che si è visto bisogna stare su Marte! Partendo da Maksimovic, passando per Manolas e finendo a Di Lorenzo. Non è possibile fare certi errori. Il Napoli ha sicuramente delle attenuanti, ma la difesa pur cambiando attori da un mese continua a fare acqua. Ora come ora ci sono degli errori perché secondo me le riserve del Napoli non sono all’altezza!“.

“Vi ricordate di Ringhio da giocatore? Non mollava un centimetro. Lui è l’emblema di grinta e concentrazione, un calciatore stratosferico pur di non eccelsa qualità. Con questo allenatore perché la squadra non ha queste caratteristiche? Tutto ciò è paradossale. C’entrerà forse che hanno la pancia piena, prendono troppi soldi? Non ci sono più i valori che c’erano ai miei tempi. Bastava un urlo per cambiare il loro umore. Sono di una presunzione unica. La Juve quando deve fare risultato lancia palla lunga, altro che il bel gioco! Ieri avrei spaccato il televisore”.

“La scelta di Hysaj? Secondo me giusta perché Ghoulam e Rui sono più bravi ad attaccare che a difendere. Probabilmente se ci fosse stato Koulibaly la scelta sarebbe stata diversa, Rrahmani e Maksimovic non danno sicurezze. Quando il Napoli avrà i suoi calciatori di qualità tornerà a splendere. L’accanimento contro Rino è sbagliato! Per me non ha assolutamente motivo d’esistere”.

“Annullare il gol di Insigne è un delitto! Se l’avessero convalidato parleremmo di tutt’altra partita. Quando gioca con Rui purtroppo deve difendere di più, ieri è stato il migliore in campo!”