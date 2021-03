Gianluca Di Marzio: “Domani esami per Osimhen. Il nigeriano potrebbe rientrare contro il Bologna”

Gianluca Di Marzio, collega esperto di calciomercato di Sky Sport, tramite il proprio sito ufficiale ha parlato del rientro di Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

“Fuori nelle ultime gare a causa del trauma cranico rimediato sul campo dell’Atalanta, Victor Osimhen spera di poter tornare in campo quanto prima, magari già domenica sera contro il Bologna allo Stadio Maradona. Il calciatore nigeriano questa mattina si è allenato in parte con il gruppo di Gennaro Gattuso e in parte individualmente, continuando il lavoro di recupero fatto negli ultimi giorni”.

“Domani, infatti, l’ex Lille si sottoporrà alle ultime visite di controllo neurologico previste: se gli esami dovessero dare esito positivo, ed escludere altri problemi, allora il Napoli potrebbe anche riabbracciarlo e portarlo almeno in panchina domenica sera, dopo le precauzioni usate negli ultimi giorni. Dopo l’infortunio alla spalla e poi la positività al covid di inizio anno, Osimhen ha saltato altre tre gare per il trauma cranico contro Benevento e Sassuolo ma anche contro il Granada, nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League”.