Delio Rossi: “Il Napoli ha bisogno di qualcuno che sappia guidare la difesa, ci sono tutti difensori istintivi”

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Palermo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. L’allenatore ha analizzato le difficoltà difensive che attanagliano il Napoli in questa stagione. Di seguito quanto dichiarato da Rossi.

“Paradossalmente al Napoli serve uno meno bravo di Manolas, ma che sappia guidare il reparto. Manolas è un grandissimo giocatore, ma è troppo istintivo e in difesa non puoi permettertelo. Stesso discorso per Koulibaly, un difensore istintivo che non sa guidare la difesa. Di solito il Napoli non mantiene le distanze giuste tra i reparti e non ha modo di correggere perché si gioca ogni tre giorni”.