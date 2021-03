Serie A, l’Inter batte il Parma 1-2 e vola a + 6 sul Milan (LA CLASSIFICA)

L’Inter batte il Parma per 1-2 nel corso del posticipo del turno infrasettimanale di Serie A ed allunga sul Milan, portandosi a +6 sui rivali. Dopo un primo tempo equilibrato, che ha visto affrontarsi le due squadre alla pari ma concludersi 0-0, nel secondo tempo la sfida si accende. In otto minuti, tra il 54′ e il 62′, Alexis Sanchez regala il doppio vantaggio ai nerazzurri; prima uno scambio stretto con Lukaku, e poi un destro dal limite dell’area su assist sempre del belga. Al 71′ Hernani accorcia le distanze, complice un intervento non perfetto di Handanovic, e dà il via al forcing finale dei crociati. L’Inter soffre il giusto e porta a casa tre punti importanti in ottica scudetto.

L’Inter, infatti, raggiunge quota 59 e dà inizio alla vera e propria fuga. Milan fermo a 53, seguito da Juventus e Atalanta a pari punti a 49. La Roma è a 47 e precede il Napoli a 44, che ha un punto in più rispetto alla Lazio e soprattutto una partita da recuperare. Profondo rosso invece per il Parma: 15 punti e penultimo posto, a -6 dalla zona salvezza (Cagliari, 21 pt). Il Crotone resta fanalino di coda a 12 mentre il Torino, con due partite in meno, è a 20.

Gli azzurri potrebbero sfruttare la sfida di domenica con il Bologna per poter attaccare la zona Champions, obiettivo stagionale ancora alla portata del Napoli. L’Atalanta, infatti, giocherà contro l’Inter capolista a San Siro: un eventuale sconfitta dei bergamaschi, con vittoria partenopea, porterebbe il Napoli a -2 con una partita da recuperare.

