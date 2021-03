Bologna, report dell’allenamento: in cinque out contro il Napoli

Il Bologna, in vista della sfida con il Napoli, ha pubblicato oggi sul proprio sito ufficiale il report degli allenamenti. Ecco quanto scritto dai felsinei.

“Ripresa degli allenamenti per i rossoblù dopo la trasferta di Cagliari. Lavoro di scarico per chi non ha giocato ieri, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale per gli altri. Differenziato per Mitchell Dijks, Takehiro Tomiyasu, Paolo Faragò, Aaron Hickey e Andri Baldursson“.