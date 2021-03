RAI, Venerato: “Napoli con il 4-3-3 contro il Sassuolo, giocano Meret e Hysaj. ADL ha chiamato Gattuso, chiusa la diatriba”

Ciro Venerato, noto giornalista Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Formazione di stasera? 4-3-3, non 4-2-3-1. Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj. Non giocheranno né Ghoulam né Rui perché la scelta è quella di tenere a bada Berardi. A centrocampo si abbassa Zielinski, con Demme e Fabian; riposa Bakayoko perché Gattuso lo vede bene nel centrocampo a due. In attacco conferme: Insigne, Mertens e Politano. Vorrei fare i complimenti a Politano, che sta facendo un campionato incredibile. Ci mette intensità, grinta, ritmo. Sta facendo di tutto per non far rimpiangere Callejon. Quando lo vidi a Pescara non era così forte, ha avuto un grande miglioramento”.

“Credo che la telefonata di De Laurentiis abbia posto fine alla diatriba tra i due. Ora come ora l’importante è arrivare a maggio in Champions, poi si penserà al resto”.