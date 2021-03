Spezia, il presidente Chisoli blinda Italiano: “Sta facendo uno spettacolo, il premio sarà restare in Serie A con noi!”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Chisoli, presidente dello Spezia. Il presidente della squadra ligure ha parlato del momento positivo per il gruppo allenato da Vincenzo Italiano e nello specifico ha commentato le voci di mercato in merito all’allenatore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Italiano via a fine stagione? Italiano non ha mai parlato di andare via, è molto concentrato. Penso che stia facendo uno spettacolo, e credo che nel caso di salvezza, il premio sia restare con noi in A anche l’anno prossimo. Se restasse gli daremo degli strumenti in più per lavorare bene, avrà più tempo e penso che potrà fare ancora cose belle con noi“.