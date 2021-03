Fedele: “Costruzione dal basso? Si può fare se hai Krol. Disgelo ADL-Gattuso? Formalità, con il quarto posto si farebbe un miracolo!”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma radiofonico Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex procuratore sportivo ha risposto alle domande dei tifosi azzurri su tante tematiche in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Disgelo ADL-Gattuso? Lo interpreto bene, segno di distensione per portare a termine il campionato. Si farebbe il miracolo con il quarto posto, non bisogna lasciare al caso nulla, neanche una conversazione formale. Tutti insieme per raggiungere l’obiettivo e poi ognuno per la propria strada.

Sicuro che Gattuso vada via a fine stagione? Assolutamente si, non ci sono le condizioni per continuare insieme, non c’è alcun dubbio.

Gattuso lasciato solo dalla società? La società del Napoli è monoteistica. Comanda tutto il presidente, è abituato a fare così nel cinema e fa così nel calcio. Dal punto di vista tecnico non ha ragione ma il Napoli è comunque in Europa. Questo modo di fare non viene sempre corrisposto dalle scelte tecniche adeguate, si pensa sempre ‘speriamo che il pulcino diventa galletto e che il galletto diventa gallo’. Deve ricominciare da capo ed è fuori dubbio che deve migliorare nella comunicazione. Il ciclo è finito da tre anni e deve rifondare.

Osimhen ha marciato sull’infortunio? No, avrà tutti i difetti del mondo ma è un ragazzo che ci mette l’orgoglio e l’entusiasmo. È stata una frustata a terra come un tamponamento. È giovane, è capitata la stessa cosa con Lozano, bisogna aspettare. L’errore è stato quello che si pensava che questo ragazzo risolvesse i problemi del Napoli. Non ha nelle corde la cattiveria del goleador. Puntare tutto su di lui è sbagliato, deve ambientarsi, poi è stato sfortunato. A mio giudizio è stato pagato eccessivamente, è stata una manovra economica e non tecnica.

De Zerbi e Gattuso? Sono due filosofie diverse. De Zerbi ha una filosofia dai tempi del Benevento: palleggio da dietro. Deve avere giocatori che lo sanno fare, spesso prende goal per eccesso di zelo. Gattuso non è coerente, si fa prendere dalla mano, è confuso, cambia formazione. De Zerbi se potesse al netto degli infortuni giocherebbe sempre nello stesso modo 4231, mentre Gattuso ha fatto 33 formazioni, la colpa è tutta sua.

Gattuso ha le colpe delle sconfitte? Gattuso ha fatto giocare Elmas sulla sinistra, peccati originali e mortali che non si tolgono neanche con il battesimo. Non è un rischio, è confusione. Doveva partire da subito con il centrocampo a tre, secondo la sua idea Mertens doveva fare la sotto-punta per cui non giocava nel posto migliore. Anche mio nipote vedeva che il centrocampo a due era sbagliato. Gattuso non ha dato identità ai calciatori del Napoli che non sono campioni.

Stasera Hysaj a sinistra? Si, perché vuole adeguare dal lato di Berardi un giocatore che non sia mancino. Se rientra deve andare sul piede forte del difensore, questa scelta la posso condividere.

Meglio la marcatura ad uomo sui calci da fermo? La marcatura a zona significa marcare ad uomo nella zona.

Costruzione dal basso? Le novità vanno aldilà delle riflessioni. Il calcio ha delle regole, si va a scimmiottare tutti quelli che hanno vinto poco nel calcio. La bella difesa vene vista come qualcosa di antico. Giocare con il portiere non è il calcio, sbaglia il Napoli, la Roma, l’Inter e tutti gli altri. Non si può giocare la palla con l’avversario che ti pressa se non hai i piedi di Krol.

Gattuso un altro anno in caso di Champions? No, deve vincere e poi andare. Deve vincere le prossime due con il Sassuolo ed il Bologna: il Sassuolo prende goal a valanga. Vincere queste due partite è il minimo sindacato. Dopo queste due giornate se la gioca a Pasqua, sarà una Pasqua da resurrezione o da morto“.