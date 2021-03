De Zerbi: “Meritavamo la vittoria. Futuro? Io so di essere fortunato a star qua, poi si vede!”

A seguito della partita tra Sassuolo e Napoli, Roberto De Zerbi ha rilasciato le sue parole ai microfoni di DAZN. L’allenatore dei neroverdi si è espresso sulla prestazione dei suoi ragazzi e sulla partita terminata in pareggio per 3 a 3. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dovevamo vincere, abbiamo fatto una grande partita. Poi il Napoli ha giocatori che svoltano la partita da un momento all’altro ma per la qualità di gioco, per come abbiamo pressato, avremmo meritato di vincere.

Europa? Pensiamo far bene, davanti ci sono sette squadre forti che hanno più di noi, non devono essere scuse per non cercare di fare il massimo. Abbiamo bisogno i vittorie di fila per avvicinarci a queste squadre.

Rogerio? Io richiamo con forza ma anche grande affetto. Certe volte giocano con il freno a mano tirato, io vorrei che attaccassero sempre lo spazio. Se vedi il primo rigore viene da Rogerio che scarica palla e attacca lo spazio. Siccome hanno qualità tecniche e fisiche, io chiedo loro di giocare con coraggio, poi si vede. Non deve mai mancare il coraggio.

Insigne, perché non siete riusciti fermarlo? Perché è forte. Anche qui forse è il freno a mano alzato di Muldur, l’idea era quella di andare ad accorciare subito per non fargli alzare la testa. Riesce a mettere la palla all’incrocio o ti fa assist come nel secondo goal. La mia squadra è forte in tutto ma non è consapevole della sua forza.

Potevate andare in vantaggio prima, cosa ha pensato sulla traversa? Parolacce, tante parolacce. Ci hanno punito perché non l’abbiamo chiusa. Abbiamo temporeggiato troppo.

La sua squadra è migliorata nella comunicazione? Non ancora come vorrei, questo è un aspetto che conta. A me continuano a dire che è perché sono giovani, le loro qualità vengono limitate dal non coraggio al cento percento.

Ancora al Sassuolo? Carnevale mi vuole bene ed io uguale. Può essere che resti perché mi trovo bene, mi diverto, non c’è mai stato un problema e non credo ci saranno. Bisogna avere le idee chiare ed un programma che continui così, magari migliorato o cambiato. Si fa presto a vedere le cose belle di fuori e si fa fatica a capire quanto è bello il posto in cui sei. Io so di essere fortunato a star qua poi magari un giorno ci si separerà“.