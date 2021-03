ULTIM’ORA – Terminato il consiglio di Lega: all’unanimità si è deciso di non rinviare Lazio-Torino!

ORE 15.25 – Il consiglio di Lega, riporta Sky Sport, si è appena concluso. Per la Lega la gara tra Lazio e Torino non è da rinviare. Dunque è scontato che si ripeterà lo stesso iter già visto lo scorso 4 ottobre per Juventus-Napoli.

ORE 14.30 – Non si fermano le ripercussioni della difficile gestione di Lazio-Torino. Secondo quanto riferito da Sky Sport è stato convocato d’urgenza un Consiglio di Lega di Serie A per affrontare la complessa questione dei protocolli Covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl come nel caso dell’anticipo di oggi all’Olimpico che però non si giocherà.

Nel frattempo il presidente Gravina commenta la situazione legata a Lazio-Torino. «C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara».