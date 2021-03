Trevisani: “Se Gattuso avesse avuto tutta la squadra a disposizione sarebbe già terzo, il post partita di Verona avvelenò tutto l’ambiente”

Il noto giornalista Sky, Riccardo Trevisani, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la vittoria del Napoli di ieri contro il Benevento, ma soprattutto sull’importanza del ritorno dei giocatori chiave in rosa.

Ecco quanto evidenziato:

“Credo che bastasse o sarebbe bastato avere qualcosina in più, nel senso, nessuno pretende di avere tutti i giocatori in rosa dall’inizio del campionato fino alla fine. A un certo punto il Napoli si è ritrovata senza mezza squadra. È stata 4 mesi senza Osimhen e 2 senza Mertens. Il Napoli se vince il recupero con la Juventus è terzo, di cosa vogliamo parlare. Queste assenze non assolvono il Napoli perché ci sono stati errori di comunicazione incredibili da parte della società e molti errori anche da parte del tecnico.

Fa ridere tutto questo clamore intorno alle prestazioni del Napoli, ha perso Lozano, Ruiz. Se avesse avuto tutta la squadra a disposizione Gattuso sarebbe terzo già. Il post partita di Verona fu devastante, venne avvelenato un ambiente senza un senso logico. All’epoca il Napoli era ancora in Coppa Italia, in Europa League e in corsa per la Champions”.