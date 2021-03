Pedullà: “Koulibaly e Fabian andranno via a fine stagione. Lozano è chiesto in Spagna: può portare 80 milioni!”

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, riguardanti il calciomercato del futuro. A parlarne è Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il quale ai microfoni di Canale 8, ha rivelato le mosse del Napoli per il prossimo mercato. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con o senza Champions, penso che Koulibaly e Fabian abbandonino a fine anno. Per Koulibaly si potrebbe dire che è l’ultima possibilità per cederlo, ora o mai più: per 45 milioni va via. Per Fabian penso che l’Atletico ci riprovi, allo spagnolo già piaceva la destinazione ma ha scelto di restare a Napoli, se dovesse arrivare una nuova offerta può andare. Lozano è l’unico calciatore che ti può far fare un salto enorme mettendolo sul mercato: 70, 80 milioni li prendi.

Su Lozano, arriva anche il commento del giornalista napoletano Carlo Alvino: “Prima dell’infortunio ha chiamato già qualcuno dalla Spagna per prenderlo“.