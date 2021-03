Come Juventus-Napoli: l’Asl vieta la partenza del Torino ma la partita con la Lazio si gioca!

Lazio–Torino, in programma per domani e valida per la 25esima giornata di Serie A, sarà giocata nonostante l’assenza dei granata. Il Torino, alle prese con i tanti casi Covid, non è partito per Roma facendo riferimento all’Asl locale. Per la Lega, la Lazio dovrà scendere in campo e ci sono le condizioni per un ‘Juventus–Napoli bis’: sarà assegnata sconfitta a tavolino ma come successo al Napoli, la partita sarà giocata.

Il giornalista Riccardo Cucchi, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato la decisione della Lega Calcio. Di seguito riportiamo quanto dichiarato:

“La Lega Calcio: #LazioTorino si gioca. Il #Torino, facendo riferimento alla Asl, non è partito per Roma. La #Lazio si presenterà in campo. Deve farlo. Sul 3-0 il Torino farà ricorso. C’è il precedente #Juventus Napoli. La partita sarà giocata. Ma non era meglio rinviarla subito?“

