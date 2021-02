Capello e la frecciata su Osimhen: “Guardate a Milano, i soldi vanno spesi bene”

Fabio Capello in diretta allo Sky Calcio Club, ha espresso un interessante commento riguardante Lukaku e la spesa affrontata dall’Inter per portare il calciatore a Milano, mettendola a confronto con la spesa affrontata dal Napoli, per portare Osimhen in maglia azzurra.

Ecco quanto evidenziato:

“I soldi vanno spesi per i giocatori che fanno la differenza, Lukaku sta offrendo prestazioni che valgono gli 80 milioni spesi. Guardiamo a Napoli per esempio, i soldi vanno spesi bene per i giocatori giusti”.